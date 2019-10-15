Во Владимире и Смоленске прошли обыски у журналистов в рамках дела против сотрудников Фонда борьбы с коррупцией

В частности, силовики пришли в редакцию владимирского информационного агентства «Довод». Редакторов и корреспондентов забрали на допрос. В издании подчеркнули, что не имеют никакого отношения к ФБК и деятельности Алексея Навального. Двух журналистов впоследствии отпустили. В Смоленске силовики пришли домой к главному редактору сайта Keytown.me Алексею Волкову, — сообщает издание 7х7. Волков подчеркивает, что также не имеет отношения к штабу Навального и лишь освещал деятельность активистов в Смоленске. По его словам, силовики во время обыска угрожали его супруге. Они говорили, что если женщина не даст подписку о неразглашении, вместе с главой семьи заберут детей, младшему из которых 4 месяца. После обыска Волкова также повезли на допрос. Обыски по делу ФБК сегодня прошли в тридцати регионах России.
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