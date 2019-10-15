Компания Google представила смартфоны, которыми можно управлять жестами

Об этом сообщает издание The Verge. Речь идет о смартфонах Pixel 4 и Pixel 4XL. Цена начинается от восьмисот долларов. С помощью жестов можно управлять некоторыми функциями смартфона; новые функции, к примеру, позволяют отклонить взмахом руки входящий вызов или переключить песню. Встроенный датчик также отвечает за технологию распознавания лиц.