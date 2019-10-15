Кортеж Владимира Путина в Арабских Эмиратах стилизовали под патрульные машины российской автоинспекции

Президент прибыл с государственным визитом в Объединенные Арабские Эмираты, по пути во дворец его сопровождал кортеж местной дорожной полиции. При этом на автомобилях кириллицей написали «ДПС» на капоте. Кроме того, когда кортеж въехал на территорию дворца, над ним пролетели семь истребителей, которые оставили следы цветов российского флага, — отмечает телеканал «Дождь».