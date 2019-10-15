Биньямин Нетаньяху официально обратился к Владимиру Путину с просьбой помиловать осужденную израильтянку

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать осужденную израильтянку. Об этом сообщила канцелярия Нетаньяху. Гражданку Израиля и США Нааму Иссахар в России приговорили к семи с половиной годам колонии по обвинению в контрабанде примерно десяти граммов гашиша.