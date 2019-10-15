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20:01, 15 октября 2019

Во Франции по запросу России задержали бывшего сотрудника ФСИН, объявленного в международный розыск

Об этом сообщает агентство Интерфакс. Экс-заместителя начальника Центра связи Федеральной службы исполнения наказаний Павла Щетинина подозревают в злоупотреблении полномочиями. По версии СК, он вместе с сообщниками помог одному из госпредприятий выиграть контракт на поставку компьютеров во ФСИН на сумму более ста шестидесяти миллионов рублей.



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