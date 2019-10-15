Журналисты издания «Проект» говорят, что столкнулись с угрозами, слежкой и попыткой взлома аккаунтов после публикации статей о работе российских наемников и политтехнологов в Африке. Об этом сообщает Reuters. Главный редактор «Проекта» Роман Баданин рассказал агентству, что журналисты начали получать угрозы еще весной после выхода расследования о наемниках ЧВК Вагнера на Мадагаскаре. При этом Баданин добавил, что не будет обращаться в правоохранительные органы. По его словам, ситуация с преследованием независимых журналистов в России показывает, что в таких случаях может помочь только огласка.