Журналисты издания «Проект» говорят, что столкнулись с угрозами, слежкой и попыткой взлома аккаунтов после публикации статей о работе российских наемников и политтехнологов в Африке. Об этом сообщает Reuters. Главный редактор «Проекта» Роман Баданин рассказал агентству, что журналисты начали получать угрозы еще весной после выхода расследования о наемниках ЧВК Вагнера на Мадагаскаре. При этом Баданин добавил, что не будет обращаться в правоохранительные органы. По его словам, ситуация с преследованием независимых журналистов в России показывает, что в таких случаях может помочь только огласка.
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