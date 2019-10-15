Компания Harley-Davidson приостановила производство и поставки своего первого электрического мотоцикла LiveWire

Об этом сообщает агентство Reuters. Издание The Wall Street Journal уточняет, что производство приостановили из-за проблем, связанных с зарядным устройством. Ранее компания призывала клиентов заряжать мотоциклы в дилерских центрах, а не от обычных розеток в домах, поскольку это сокращает время зарядки в десять раз. Harley-Davidson начала принимать предзаказы на электромотоцикл в январе. Он продается в США и ряде стран Европы по цене 30 тысяч долларов.