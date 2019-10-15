МВД предлагает продавать так называемые «красивые номера» через портал Госуслуг

Об этом сообщает агентство ТАСС. В министерстве считают, что на этом сайте нужно предоставить возможность автовладельцам подобрать себе номер с повторяющимися цифрами или буквами и тут же заплатить повышенную пошлину за особенный номер. Минэкономразвития ранее предлагало продавать красивые имена на аукционах в интернете. В МВД выступили против. Там считают, что это приведет к перепродажам.