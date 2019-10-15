Издание Инсайдер утверждает, что фонд, близкий к Кремлю, мог разрабатывать план борьбы с политиком Алексеем Навальным

В качестве доказательства приводятся тексты писем из якобы взломанной почты главы Фонда развития гражданского общества Константина Костина. Основываясь на переписке, издание делает выводы, что в последние годы Костин разрабатывал для администрации президента план давления на Навального и его соратников. Сам Костин сказал РБК, что лично инициировал проверку сведений о возможном взломе своей почты и эта информация не подтвердилась. Костин также подчеркнул, что до сегодняшнего дня не видел опубликованные в СМИ предложения по борьбе с Навальным.
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