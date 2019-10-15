Движение «За права человека» не собирается прекращать свою деятельность, несмотря на иск, поданный Минюстом

Об этом газете «Коммерсант» рассказал глава правозащитной организации Лев Пономарев. Ранее на сайте движения появился текст искового заявления министерства юстиции в Верховный суд. В нем говорится о планах добиться ликвидации правозащитной организации из-за неоднократных нарушений закона об иностранных агентах.