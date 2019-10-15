Власти Саратова предложили составить для детей маршруты передвижения по городу, от которых нельзя уклоняться без письменного разрешения. Такая мера обсуждалась в связи с резонансным убийством девятилетней девочки.

Разработать для каждого ученика индивидуальный маршрут от дома до школы и назад, который запрещено нарушать, пообещала на совещании в мэрии по проблеме безопасности детей председатель комитета по образованию Лариса Ревуцкая. По ее словам, схемы должны быть вклеены в дневники. Если ребенок отклонился от курса, например, зашел к бабушке, в магазин, или решил немного пройтись с друзьями, родители обязаны письменно уведомить об этом школу. Об этом написали местные издания, в том числе «Коммерсант Саратов». Кроме того, мэр Михаил Исаев поручил вырубить зеленые насаждения в городе. «Чтобы каждая улица просматривалась с одного конца до другого. Тогда не появится ни у кого мотивация сидеть в траве, за кустами, деревьями, сидеть распивать и так далее», — добавил мэр. Позднее он пояснил телеграмм-каналу «Подъем», что маршруты для школьников – это рекомендательная мера. По его словам, информационное агентство, на которое ссылается ряд СМИ, неверно изложило суть происходящего.

Девочка пропала в Саратове по дороге в школу 9 октября. В результате масштабных поисков ее тело обнаружили возле гаражей. Выяснилось, что она стала жертвой рецидивиста. Его задержали по горячим следам.