Бывшую сотрудницу «фабрики троллей», которую задержали в Белоруссии по запросу США, отпустили

Она давно находится в санкционных списках Америки.

Генпрокуратура Белоруссии освободила задержанную в Минске россиянку Анну Богачеву. Об этом сообщили российские дипломаты. Богачева находится в санкционном списке США из-за работы в «Агентстве интернет-исследований», известном как «фабрика троллей». Прокуроры не нашли поводов для ее задержания. Также они сообщили, что поставят вопрос о том, чтобы прекратить международный розыск Богачевой в Белоруссии. Женщину задержали на днях в одной из гостиниц Минска. С мужем и ребенком она приехала туда на отдых. Напомню Богачеву внесли в список санкций США из-за дела о вмешательстве в президентские выборы. Также под санкции попало «Агентство интернет-исследований», которое связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным. «Радио Свобода» сообщало, что Богачева входила в националистические организации и оказывала поддержку лидеру «Боевой организации русских националистов» Илье Горячеву, осужденному на пожизненное заключение за организацию убийств.

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что сотрудники посольства в Белоруссии оказывают консульскую поддержку Анне Богачевой.