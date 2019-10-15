Власти Саратова после убийства в городе девятилетней девочки решили составить для школьников маршруты, от которых можно уклоняться только с письмом от родителей. Об этом написала газета «Коммерсант». В комитете по образованию решили, что если ребенок захочет по пути из школы зайти к бабушке или в магазин, то родители обязаны письменно уведомить об этом образовательное учреждение. Кроме того, мэр Саратова Михаил Исаев поручил вырубать в городе зеленые насаждения. После того, как инициатива чиновников о согласованных маршрутах вызвало бурное обсуждение в социальных сетях, в мэрии сказали, что речь идет лишь о рекомендациях, — пишет сайт «Медиазона». Несколько дней назад в Саратове была убита девятилетняя девочка. Это произошло, когда ребенок шел в школу мимо гаражей. Подозреваемый арестован.
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