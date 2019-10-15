Минфин предложил создать специальные законы для бизнесменов и компаний, попавших под санкции

Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, опубликованном на портале нормативных правовых актов. Предполагается, что для фигурантов санкционных списков будут действовать особые правила в сфере валютного регулирования и контроля, а также раскрытия информации. При этом в Минфине заверили, что цели создать какие-либо преференции для попавших под санкции нет.