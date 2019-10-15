В Смоленске в доме у журналиста прошел обыск,во время которого силовики пригрозили вместе с главой семьи забрать детей

Об этом сообщает издание 7х7. По его данным, обыск у главного редактора смоленского сайта Keytown.me Алексея Волкова проходил в рамках дела против сотрудников Фонда борьбы с коррупцией. При этом сам Волков подчеркивает, что его издание лишь писало о ФБК, но никак с ним не связано. У журналиста забрали компьютеры, телефон, банковские карты, в том числе ту, на которую приходит детское пособие. Жене Волкова сказали, что увезут детей вместе с отцом, если она не даст подписку о неразглашении. После обыска журналиста забрали на допрос в Следственный комитет.
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