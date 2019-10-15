Российский музыкант Василий Вакуленко, более известный как Баста, стал владельцем футбольного клуба СКА Ростов

Ростовский СКА был весьма известным футбольным брендом во времена СССР. В 1966 году команда стала серебряным призером чемпионата страны, а в 1981 – выиграла Кубок, победив в финале Спартак. Затем дела у клуба расстроились. Сейчас он выступает в третьем по силе дивизионе нашего футбола, а город в Премьер Лиге представляет Ростов. Баста, который родился в Ростове, давний болельщик СКА. Он выкупил долги команды и вложил 10 миллионов своих средств в ее развитие. «Клуб не жил, а выживал» — сказал новый владелец. Его стараниями у СКА появились спонсоры и поменялся менеджмент. В команду пришли известные по работе в московских клубах люди. Так, спортивным директором стал Виктор Панченко, работавший в ЦСКА и Динамо.

Сейчас СКА занимает 7 место в Группе Юг чемпионата Профессиональной футбольной лиги