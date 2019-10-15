Издательство «Эксмо» пожаловалось в полицию на продажу своих книг через «Авито»

Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете Максим Рябыко, представляющий интересы издательства.

«Авито» неоднократно отправлялись претензии — площадка реагирует, но количество объявлений все растет. Правообладатели направили претензии непосредственно к владельцам этих объявлений, но это не возымело никакой реакции. Поэтому было принято решение обратиться в правоохранительные органы, чтобы установить личности этих нарушителей и привлечь их к ответственности", — отметил М.Рябыко.

Представители «Эксмо» также считают, что «наиболее эффективным способом коммуникации будет выстраивание отношений с «Авито» и усовершенствование требований модерации к такого рода объявлениям». «Это нужно, чтобы, в том числе не подставлять пользователей, которые, возможно, по незнанию продолжают игнорировать претензии правообладателей», — уточнил М.Рябыко.

Он добавил, что за продажу книг через интернет без согласия правообладателей предусмотрен штраф до 2000 рублей и изъятие оборудования, с помощью которого распространяется контент. «После установления личности правообладатели также могут обратиться с иском о компенсации от 10 тысяч до 5 млн рублей за каждый случай нарушения», — заключил М.Рябыко.