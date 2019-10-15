С космонавтом Алексеем Леоновым простились сегодня в Подмосковье

Церемония прошла на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Первопроходец в открытом космосе, гордость страны, выдающийся летчик-космонавт — такие эпитеты звучали сегодня в адрес Алексея Архиповича Леонова. Его провожали с воинскими почестями: почетный караул у гроба и на протяжении всего пути от траурного зала до могилы – это сотни метров. Военный оркестр исполнял траурные мелодии. Проститься с дважды героем Советского Союза на федеральное мемориальное кладбище в Мытищах приехал министр обороны Сергей Шойгу с заместителями, подмосковный губернатор Андрей Воробьев, депутаты Госдумы, были космонавты Валентина Терешкова, Сергей Крикалёв, Светлана Савицкая, а также дочь конструктора Сергея Королёва и многие другие. Сотни людей пришли на прощание. Человеком чрезвычайно смелым и всегда готовым прийти на помощь, называли Леонова друзья и коллеги. Он открыл миру дорогу в открытый космос, Леонов в марте 65го провёл немного времени за бортом корабля Восход-2, совершив подвиг. Это был триумф отечественной космонавтики, сказал «Эху» космонавт Сергей Крикалёв.

За каждое действие при выходе в открытый космос Леонову можно было бы дать звание героя России, говорили его друзья. Лично запускал в тот легендарный полёт в марте 65го Леонова начальник политического отдела космодрома Байконур Альгимантас Науджюнас.

Около 11ти утра в траурный зал торжественно входят солдаты роты почетного караула и встают у гроба, накрытого российским триколором, играет военный оркестр. Много цветов и венков. В том числе от президента. Из США прилетел проститься с другом астронавт Том Стаффорд, вместе с Леоновым он участвовал в историческом событии — стыковке кораблей СССР и США Союз-Аполлон в 75-м. Потом многие годы они дружили. Стаффорд прибыл несмотря на плохое самочувствие. Его подвели к микрофону под руки Терешкова и переводчик. Леонов всегда проявлял интерес к молодым космонавтам, поддерживал их тёплым словом, вспомнила на траурном митинге Валентина Терешкова. Очень большой личностью, свободным и порядочным человеком назвал Алексея Архиповича актёр Евгений Миронов. Он сыграл космонавта в фильме «Время первых». Леонов консультировал актёра во время съёмок, они подружились. Возле траурного зала небольшой концерт в честь ушедшего космонавта устроил хор Турецкого.

Удивительный человек, прекрасный художник, великолепный рассказчик. Люди, которые хорошо али космонавта, отмечали, что у Леонова было потрясающее чувство юмора. Когда гроб с телом Алексея Архиповича опускали в землю зазвучал российский гимн и прогремел салют из трёх залпов.

Гагарин, Титов, теперь Леонов — память об этих людях нужно передавать из поколения в поколения, говорили собравшиеся покидая территорию кладбища.

Алексею Леонову было 85 лет. Он стал третьим космонавтом, похороненным на федеральном военном кладбище. Там же находятся могилы Виктора Горбатко и Алексея Губарева. Всего на кладбище в Мытищах захоронены около 120ти человек.