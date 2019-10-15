Издательский дом «Момент истины» первым в России получил штраф по статье о фейковых новостях

Хорошевский районный суд оштрафовал издание на 200 тысяч рублей, а его главного редактора Евгения Гнеушева – на 60 тысяч.

Причиной судебного разбирательства стали выложенные на YouTube-канале интернет-издания «Момент истины» видеоролики. В частности, один из них назывался «Срочно! В России готовит революцию Майдан». В нем публицист Андрей Караулов размышляет о протестах в Москве из-за недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму, а также о задержаниях. «Новая газета» отмечает, что телеведущий заканчивал свой выпуск словами: «Майдан в Киеве начинался также, Янукович ничего не видел». Также под разбирательство, как передает агентство ТАСС, попали еще ряд видеороликов издания. Гиперссылки на них были размещены на его сайте – это следует из кэша. На видеоролики, согласно материалам дела, еще в августе пожаловалась Генпрокуратура. При этом, как говорят в Роскомнадзоре, представители издания «Момент истины» с претензиями согласились. В то же время в суд они не пришли. Между тем в самом издании намерены обжаловать решение о штрафе по статье о фейковых новостях вплоть до ЕСПЧ. Ее адвокат Федор Трусов в интервью «Эху» сказал, что редакция не имела возможности себя защищать, поскольку ее не уведомили о готовящемся заседании.

В Хорошевском суде, впрочем, настаивают, что ответчиков проинформировали о разбирательстве, передает агентство РИА Новости.

В июле первым журналистом, привлеченным по статье о фейковых новостях, стал журналист газеты «Вечерний Якутск» Михаил Романов: его оштрафовали на 30 тысяч рублей.