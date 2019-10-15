Масштабные обыски проводятся сегодня у действующих и бывших сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, основателем которого является Алексей Навальный. Следователи пришли по более, чем 30-ти адресам в разных городах, в том числе, в Москве. Об этом «Эху» рассказал директор ФБК Иван Жданов.

Напомним, СК расследует дело о легализации денежных средств, которые была направлены на финансирование ФБК. Неделю назад фонд был внесен в реестр НКО – иностранных агентов.

Очередные обыски в отношении ФБК – это акт устрашения, считает политолог Александр Кынев.

По словам Кынева, эффективность такого запугивания зависит от реакции общества.