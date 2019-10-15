Генеральная прокуратура Белоруссии поставила вопрос о прекращении международного розыска гражданки России Анны Богачевой на территории республики. Официальный представитель надзорного ведомства сообщил ТАСС, что никаких оснований для заключения ее под стражу в Минске не увидели. Представитель посольства России в Белоруссии Алексей Маскалев сообщил, что россиянка освобождена.

Анна Богачева является сотрудницей «Агентства интернет-исследований», которое попало под американские санкции за вмешательство в выборы.

Спецпрокурор США Боб Мюллер предъявил криминальные обвинения во вмешательстве в американские выборы сотруднице Агентства интернет-исследований Анне Богачевой и 12-ти ее коллегам в феврале 2018 года. Россиян, осуществляющих информационную атаку на выборы с целью помочь Дональду Трампу избраться президентом, обвинили в банковском мошенничестве, краже личностей, мошенничестве с денежными переводами и в сговоре с целью обмануть США. В июне 2014 года Богачева ездила в США под видом туристки — и по всей стране, от Калифорнии до Нью-Мексико и Колорадо, собирала сведения для проведения последующих операций Агентством интернет-исследований, говорится в обвинительном заключении. На фабрике троллей Богачева работала над переводческим проектом и курировала группу анализа данных. В марте прошлого года Анна Богачева с коллегами и боссом — владельцев Фабрики Троллей Евгением Пригожиным были внесены в список американских санкций.

Неделю назад стало известно, что Анна Богачева была также связана с нео-нацистской организацией Русский Образ — политическим крылом группировки БОРН, на счету которой несколько убийстве. По данным Радио Свобода, в Русском образе Богачева была известна под именем Анна Тригга и участвовала в националистических мероприятиях вместе с Марией Бутиной, которая сейчас отбывает тюремный срок в США.

По некоторым данным, Богачеву задержали в отеле в Минске, где она находилась с семьей в отпуске.