США, как и предупреждали ранее, ввели санкции в отношении Турции

Вашингтон пытается оказать давление на Анкару, чтобы вынудить ее прекратить военную операцию «Источник мира» на севере Сирии.

Под ограничения попали два министерства — обороны и энергетики, главы этих ведомств Хулуси Акар и Фатих Донмез, а также министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу. Все их активы в США заморожены, американцам запрещено совершать с ними какие-либо сделки. Под угрозой вторичных санкций также могут оказаться иностранные финансовые организации из-за значительных транзакций с фигурантами черного списка или в их интересах.

Как пояснил президент Дональд Трамп в письме лидерам Конгресса, на этот шаг он пошел, «потому что недавние действия правительства Турции против курдских формирований подрывают кампанию по борьбе с «Исламским государством» (террористическая группировка, запрещена в РФ), ставят под угрозу гражданское население, а также угрожают подорвать мир, безопасность и стабильность в регионе, тем самым представляя необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов».

Ранее Трамп пригрозил в короткие сроки уничтожить экономику Турции, если ее лидеры, как он выразился, продолжат идти по этому опасному и разрушительному пути. Еще до подписания указа он объявил, что Вашингтон вновь увеличит до 50% пошлины на сталь для Турции и откажется от дальнейших торговых переговоров. Накануне

глава Белого дома провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого потребовал прекращения огня в Сирии. Об этом рассказал вице-президент США Майк Пенс.

Если Анкара не выполнит эти требования, санкционный режим может быть усилен.

В Турции санкции не стали неожиданностью. Но она не собирается из-за них отказываться от своих намерений, сказал председатель парламента страны Мустафа Шентоп. Он также выразил мнение, сославшись на мировой опыт, что «санкции — это не путь достижения результатов в международной политике». Спикер полагает, что на самом деле они усиливают страны, на которые их налагают, «Турция не будет исключением», — уверен политик.

Санкции США в нынешнем виде не несут серьезной угрозы для экономики Турции, — сказал в эфире «Эха» экономист Сергей Алексашенко.

По словам Алексашенко, угроза может возникнуть, если санкционное давление будет усиливаться.

«Каждая из сторон конфликта по-своему права» — так в эфире «Эха» прокомментировал военные действия Турции на севере Сирии руководитель научных исследований Института диалога цивилизаций Алексей Малашенко.

Предсказать дальнейшее развитие конфликта пока сложно, — добавил Алексей Малашенко.



Турция продолжит военную операцию в Сирии до полного устранения террористической угрозы, — заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Операция Турции в Сирии неприемлема. Об этом заявил спецпредставитель президента России по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев. Он утверждает, что согласия между Москвой и Анкарой по этому вопросу не было.

Американские войска, покидающие север Сирии, передают один из ключевых приграничных с Турцией городов под контроль российских военных, сообщают зарубежные СМИ.

Сообщивший эту новость журнал Ньюзуик пишет, что с началом наступления турецких войск на позиции курдов в северной Сирии и ответным выдвижением навстречу им правительственных сил Башара Асада, находящийся в районе сирийского города Манбидж воинский контингент США мог оказаться между двумя наступающими армиями. Пентагон незамедлительно высказался против выдвижения войск Анкары на территорию соседней Сирии в намерении создать там 20-мильную буферную зону, которая бы сдерживала курдов, считающихся в Турции террористами. Вашингтон пригрозил туркам санкциями (в отношении Минэнерго и министерства обороны этой страны), а также предложил себя в качестве посредника в возникшем противостоянии. Однако одновременно, как заявил телеканалу Си-би-эс ньюз министр обороны США Марк Эспер, США в сложившейся ситуации предпочли вывести свои войска из региона. Так же как и Трамп, российский президент Путин общается по прямой линии с турецким президентом Эрдоганом, — продолжает Ньюзуик: – «Оба лидера не раз встречались, совместно с главой Ирана Роухани, в рамках трехсторонних мирных переговоров, направленных на прекращение огня в Сирии. Однако между (договаривающимися) сторонами могла возникнуть новая напряженность по мере того, как их союзники продвигаются в направлении Манбиджа».

Неназванный источник издания утверждает, что речь идет именно о передаче города, причем, довольно спешной, в ходе которой США оперативно проводят инвентаризацию находящегося там оборудования и техники, уничтожая то, что невозможно вывести. Собеседник Ньюзуик также сообщил, что американские военные, проведшие в этом районе значительное количество времени, помогали российским войскам «пройти через ранее небезопасные зоны».

Западные наблюдатели отмечают, что затянувшаяся на долгие годы гражданская война в Сирии получила еще один очаг военного противостояния — на сей раз между поддерживаемыми Москвой и Тегераном войсками Башара Асада совместно с курдскими «Отрядами народной самообороны», с одной стороны, и вооруженными силами Турции, с другой.