Президент Футбольного союза Болгарии ушел в отставку после расистского скандала во время матча с командой Англии

Официально на сайте организации говорится, что причиной ухода Борислава Михайлова стала напряженная обстановка вокруг Футбольного союза Болгарии. Скандал в заявлении не упоминается. Матч сборных Болгарии и Англии проходил накануне в Софии. Первый тайм дважды прерывался, когда часть фанатов изображала обезьян, в то время как с мячом были темнокожие футболисты сборной Англии. Сообщалось также, что некоторые болельщики демонстрировали нацистское приветствие. Матч завершился со счетом 6:0 в пользу англичан.