Президент Футбольного союза Болгарии ушел в отставку после расистского скандала во время матча с командой Англии

Официально на сайте организации говорится, что причиной ухода Борислава Михайлова стала напряженная обстановка вокруг Футбольного союза Болгарии. Скандал в заявлении не упоминается. Матч сборных Болгарии и Англии проходил накануне в Софии. Первый тайм дважды прерывался, когда часть фанатов изображала обезьян, в то время как с мячом были темнокожие футболисты сборной Англии. Сообщалось также, что некоторые болельщики демонстрировали нацистское приветствие. Матч завершился со счетом 6:0 в пользу англичан.
Самое обсуждаемое
Возможно ли исключение России из ООН? Ни одна война, за последние десятилетия инспирированная на постсоветском (и не только) пространстве, не оканчивалась миром. Вместо долгожданного мира на временно оккупированных территориях установлены незаконные и нелегитимные антидемократические режимы с элементами фашизма, там властвует российская пропаганда, наступила разруха и нищета, тотальное бесправие и произвол, массовая миграция людей…
Юлия Юзик: Спасибо всем тем людям, которые вступились за меня и спасли Спасали меня моя семья, коллеги журналисты, десятки тысяч людей, подписавших петицию, выходивших на пикеты, спас МИД РФ и руководство моей страны, которое, несмотря на то, что я критиковало его, вступилось и отвоевало меня…