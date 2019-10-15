В Новороссийске полиция задержала бывшего майора МВД с шестью килограммами тротила

Об этом сам задержанный Алексей Дымовский сообщил газете «Коммерсант». Бывший полицейский говорит, что несколько лет назад нашел тротил на пустыре там, где вещество, по версии Дымовского, выбросили силовики, ответственные за уничтожение вещдоков. По словам майора, он сообщал о находке в Центр по противодействию экстремизму и терроризму, однако тогда не было предпринято никаких мер. Дымовский говорит, что его задержали, когда он отправился в полицию, чтобы добровольно сдать взрывчатку. Бывший полицейский также рассказал, что хранил тротил, поскольку вещество, как он выразился, могло помочь установить в России народовластие. О майоре Дымовском стало известно в 2009-ом году, когда он записал видеообращение о коррупции в МВД. После этого полицейского уволили. Он собирался возглавить общественное движение против коррупции, но затем занялся народным целительством.