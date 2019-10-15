Совет безопасности ООН собирается провести закрытые консультации по военной операции Турции в Сирии

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в организации. Консультация, как ожидается, состоятся завтра. Инициаторами выступили Бельгия, Франция, Германия, Великобритания и Польша – то есть все страны ЕС, представленные в Совете. На прошлой неделе Анкара объявила о начале на севере Сирии военной операции против курдов. Сегодня Соединенные Штаты в связи с этим ввели санкции против Турции.