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17:03, 15 октября 2019

Еще один фигурант «московского дела» Александр Мыльников задержан в столице

Его подозревают в применении насилия в отношении власти.

По версии следствия Мыльников вместе с задержанными накануне Егором Лесных и Максимом Мартинцовым в ходе акции 27 июля повалили сотрудника Росгвардии на землю и нанесли ему несколько ударов ногами. Об этом сообщили в Следственном комитете. О задержании Мыльникова ранее также рассказала его супруга Мария. Она сообщила правозащитному проекту «ОВД-Инфо», что силовики провели у них дома обыск, в ходе которого изъяли телефоны, ноутбук и одежду, в которой мужчина был на акции. Адвокат Татьяна Тятова отметила, что сейчас Мыльников находится в Следственном комитете. Накануне были задержано еще пятеро человек. Помимо Егора Лесных и Максима Мартинцова это Андрей Баршай, которого следствие подозревает в нападении на росгвардейца, и Владислав Емельянов – его также считают причастным к насилию в отношении силовиков. В свою очередь Дэнни Кулинича, которого телеканал РЕН ТВ называл одним из организаторов несогласованной акции 27 июля, отпустили в статусе свидетеля.

В настоящий момент в рамках «московского дела» осуждены семеро человек, только один из них – актер Павел Устинов – условно. Еще против шестерых человек дело было полностью прекращено.



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