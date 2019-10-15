Минюст решил добиться ликвидации движения «За права человека»

Ведомство обратилось с иском в Верховный суд, — говорится на сайте правозащитной организации. Утверждается, что основанием для ликвидации стали нарушения Конституции и ряда российских законов, в том числе закона об иностранных агентах. В последние месяцы главу движения «За права человека» Льва Пономарева несколько раз штрафовали за нарушение закона об иноагентах.
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Возможно ли исключение России из ООН? Ни одна война, за последние десятилетия инспирированная на постсоветском (и не только) пространстве, не оканчивалась миром. Вместо долгожданного мира на временно оккупированных территориях установлены незаконные и нелегитимные антидемократические режимы с элементами фашизма, там властвует российская пропаганда, наступила разруха и нищета, тотальное бесправие и произвол, массовая миграция людей…
Юлия Юзик: Спасибо всем тем людям, которые вступились за меня и спасли Спасали меня моя семья, коллеги журналисты, десятки тысяч людей, подписавших петицию, выходивших на пикеты, спас МИД РФ и руководство моей страны, которое, несмотря на то, что я критиковало его, вступилось и отвоевало меня…