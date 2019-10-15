Минюст решил добиться ликвидации движения «За права человека»

Ведомство обратилось с иском в Верховный суд, — говорится на сайте правозащитной организации. Утверждается, что основанием для ликвидации стали нарушения Конституции и ряда российских законов, в том числе закона об иностранных агентах. В последние месяцы главу движения «За права человека» Льва Пономарева несколько раз штрафовали за нарушение закона об иноагентах.