Турция не намерена отказываться от военной операции в Сирии из-за санкций США

Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении Турции из-за операции «Источник мира» на севере Сирии. Как говорилось в заявлении госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео, Анкаре необходимо прекратить наступление и вернуться к диалогу с США по вопросам безопасности в Сирии. Операцию против сирийских курдов на северо-востоке республики Турция начала на прошлой неделе. Решение Анкары осудили США, ряд стран Европы и Лига арабских государств.