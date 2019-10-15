Задержанную в Минске россиянку освободили, решается вопрос о прекращении процедуры ее розыска на территории Белоруссии

Задержанную в Минске россиянку Анну Богачеву освободили, решается вопрос о прекращении процедуры ее международного розыска на территории Белоруссии. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры республики Дмитрий Брилёв. Информацию в интервью НТВ подтвердил и представитель посольства России в Минске Алексей Маскалев.

О задержании россиянки стало известно несколько часов назад. Источник агентства РИА Новости рассказал, что это было сделано по запросу США. Богачеву задержали два дня назад в одной из гостиниц, где россиянка находилась с семьей. В прошлом году Богачева попала под американские санкции из-за работы в «Агентстве интернет-исследований», известном как «фабрика троллей».