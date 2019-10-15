МВФ ухудшил прогноз роста российской экономики на текущий год

В соответствии с новым докладом МВФ о перспективах развития мировой экономики прогноз роста российского ВВП составил 1,1%, что меньше предыдущего прогноза на 0,5 процентного пункта.

Прогноз для российского ВВП в 2020 году повысили на 0,2 п.п., до 1,9%.

МВФ также прогнозирует инфляцию на конец 2019 года на уровне 3,8% в годовом выражении, а в 2020 — 3,7%.