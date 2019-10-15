КНДР и Южная Корея впервые с 90-го года провели футбольный матч в Пхеньяне

Это была официальная встреча в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022-го года. За несколько дней до матча стало известно, что Северная Корея отказала в визах всем южнокорейским болельщикам, журналистам и чиновникам. Встреча нигде не транслировалась; она прошла без зрителей и завершилась со счетом 0:0. В 2010-ом году сборные КНДР и Южной Кореи играли друг с другом в отборе к чемпионату мира 2010-го года, однако, тогда встреча проводилась в Китае.
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