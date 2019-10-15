Авторская программа Леонида Парфенова на его YouTube-канале по требованию НТВ больше не будет называться «Намедни»

Об этом сообщает сайт Znak.com со ссылкой на представителя журналиста. Программа «Намедни» выходила на центральном телевидении СССР в 90-ом и 91-ом годах, и затем на протяжении более чем десяти лет – на НТВ. После увольнения Леонида Парфенова с НТВ, передачу закрыли. Право на бренд «Намедни» осталось за телеканалом. Представитель Парфенова пояснил, что при запуске «Намедни» на YouTube-канале у правообладателя не было возражений, однако, это не было оформлено официально. Теперь у НТВ появились возражения.