В Екатеринбурге нашли тело женщины, которая пропала при продаже машины

По данным местных СМИ, задержаны трое подозреваемых в убийстве. Исчезновение 27-летней Ксении Каторгиной вызвало в регионе большой резонанс. Девушка пропала после того, как поехала показывать свой автомобиль Audi Q5 потенциальному покупателю. Волонтеры четыре дня прочесывали лес и трассы в окрестностях Екатеринбурга, участвовали несколько поисковых отрядов, автомобиль нашли у перекупщика в Челябинске. Он сам обратился в полицию после появления новостей об исчезновении Каторгиной.