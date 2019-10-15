Следственный комитет объявил о задержании еще одного фигуранта «московского дела»

Александра Мыльникова обвиняют в том, что 27 июля на улице Рождественка он, при участии еще двух человек, повалил на землю сотрудника Росгвардии. Все трое, как утверждают следователи, участвовали в избиении силовика. Мыльникова подозревают в применении насилия в отношении представителя власти. Сайт ОВД-Инфо пишет, что дома у семьи прошел обыск. Силовики забрали, в том числе, одежду, в которой Мыльников был на акции протеста минувшим летом.
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