Следственный комитет объявил о задержании еще одного фигуранта «московского дела»

Александра Мыльникова обвиняют в том, что 27 июля на улице Рождественка он, при участии еще двух человек, повалил на землю сотрудника Росгвардии. Все трое, как утверждают следователи, участвовали в избиении силовика. Мыльникова подозревают в применении насилия в отношении представителя власти. Сайт ОВД-Инфо пишет, что дома у семьи прошел обыск. Силовики забрали, в том числе, одежду, в которой Мыльников был на акции протеста минувшим летом.