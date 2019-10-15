Минюст потребовал ликвидировать движение «За права человека»

Ведомство обратилось в Верховный суд, копия иска опубликована на сайте движения. В качестве основания Минюст указал неоднократные нарушения, связанные с законом об иностранных агентах. Несколько дней назад главу движения «За права человека» Льва Пономарева в пятый раз за последние два месяца оштрафовали, обвинив в нарушении закона об ин.агентах.