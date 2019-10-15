В Минске освободили россиянку Анну Богачеву, задержанную по запросу США

Как сообщает Генпрокуратура Белоруссии, ведомство не усмотрело оснований для избрания меры пресечения и для последующей выдачи Богачевой. Ранее сегодня стало известно, что сотрудницу агентства интернет-исследований, известного как «фабрика троллей», задержали в рамках дела о вмешательстве в американские выборы. Об этом, в частности, сообщал источник агентства РИА Новости. Известно, что с прошлого года Богачева находится под санкциями США.