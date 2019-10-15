Издание «Момент истины» обжалует решение суда о штрафе за «фейковые новости» – адвокат

Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Федор Трусов.

«О данном судебном решении мы узнали только сегодня из новостных лент. Нас о заседании никто не известил. Будем обжаловать данное решение, так как с ним категорически не согласны. При необходимости — вплоть до ЕСПЧ», — заявил он.

С точки зрения Ф.Трусова, «позиция Роскомнадзора, который выполнил данное действие по указанию прокуратуры — ни что иное, как отработка механизма для того, чтобы наказывать СМИ за публикацию неугодной информации».

Ранее стало известно, что мировой судья судебного участка N157 Хорошевского района оштрафовал «Момент истины» по закону о «фейковых новостях» на 200 тысяч рублей, а его главного редактора Евгения Гнеушева — на 80 тысяч.

По данным СМИ, основанием для штрафов стал видеоролик издания под заголовком «Срочно! В России готовит революцию Майдан», размещенный на YouTube и гиперссылки на него. В нем публицист Андрей Караулов размышляет о протестах в Москве.

«Момент истины» — издание, основанное Андреем Карауловым. Сайт издания утверждает, что с 2018 года публицист прекратил с ними сотрудничество.