Госдума может снять неприкосновенность с депутата-единоросса Николая Герасименко

В конце июня он попал в ДТП. Источник Интерфакса утверждал, что автомобиль Лексус столкнулся с мотоциклом, водитель последнего получил травмы. Сам Герасименко утверждал, что виновником аварии был мотоциклист. В проекте постановления Госдумы говорится, что нижняя палата парламента даст согласие на лишение неприкосновенности депутата.
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Возможно ли исключение России из ООН? Ни одна война, за последние десятилетия инспирированная на постсоветском (и не только) пространстве, не оканчивалась миром. Вместо долгожданного мира на временно оккупированных территориях установлены незаконные и нелегитимные антидемократические режимы с элементами фашизма, там властвует российская пропаганда, наступила разруха и нищета, тотальное бесправие и произвол, массовая миграция людей…
Юлия Юзик: Спасибо всем тем людям, которые вступились за меня и спасли Спасали меня моя семья, коллеги журналисты, десятки тысяч людей, подписавших петицию, выходивших на пикеты, спас МИД РФ и руководство моей страны, которое, несмотря на то, что я критиковало его, вступилось и отвоевало меня…