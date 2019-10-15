Россиянка Анна Богачева проинформировала наших дипломатов в Минске, что находится на свободе

Никаких подробностей пока не приводится. Ранее МИД России сообщил, что оказывает Богачевой спонсорскую помощь. По некоторым данным, она была задержана в Минске по запросу США. Богачева является сотрудницей «Агентства интернет-исследований», которое попало под американские санкции за вмешательство в выборы.