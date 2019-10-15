Соединенные Штаты ввели санкции против Турции из-за военной операции на севере Сирии

Под ограничительные меры попали министерства обороны и энергетики, а также их руководители. Введение санкций объяснил вице-президент США Майк Пенс.

Турция продолжит военную операцию в Сирии до полного устранения террористической угрозы, — заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Операция Турции в Сирии неприемлема. Об этом заявил спецпредставитель президента России по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев. Он утверждает, что согласия между Москвой и Анкарой по этому вопросу не было.