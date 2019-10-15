Bloomberg: Россия потеряла $7,7 млрд на дедолларизации

Это произошло из-за сокращения доли доллара в российских валютных резервах и его замены на евро и юань.

Bloomberg пишет, что пока ЦБ вкладывал в «слабые» валюты — евро и юань, доллар укрепился на 6,5%.

Цетробанк публикует данные о своих запасах с шестимесячной задержкой, поэтому расчеты Bloomberg проводились по данным на март 2019.

Как следует из отчета ЦБ, с марта 2018 по март 2019 резервы в долларах уменьшились с 43,7 до 23,6%. Доля евро выросла с 22,2 до 30,3%, а доля юаней – с 5 до 14,2%.

Снижение зависимости экономики России от доллара в Правительстве начали обсуждать еще год назад, в октябре 2018. Дедолларизацию рассматривали как вариант избежать удара по экономике в случае новых санкций.