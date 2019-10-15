Ранее сообщалось, что она задержана в Белоруссии. Также СМИ писали, что россиянка является сотрудницей «Агентства интернет-исследований», которое находится под американскими санкциями. Сообщалось, что ее задержали в Минске по запросу США в рамках дела о вмешательстве в американские выборы.