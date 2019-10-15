После убийства девочки в Саратове власти решили разработать для детей индивидуальные маршруты от дома до школы

После убийства девятилетней девочки в Саратове власти решили разработать для детей индивидуальные маршруты от дома до школы, от которых нельзя будет отклоняться. Об этом заявила глава комитета по образованию Саратова Лариса Ревуцкая. Она считает, что схему маршрутов можно вклеивать в дневники школьников.