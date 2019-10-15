Сборные КНДР и Южной Кореи по футболу впервые с 1990 года провели матч в Пхеньяне

Они встречались в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Матч завершился со счетом 0:0. Как пишут южнокорейские СМИ, его нигде не транслировали. На стадионе практически не работал Интернет. Южнокорейская федерация футбола узнавала о ходе матча из смс-сообщений.