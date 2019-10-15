После отборочного матча ЧЕ между командами Франции-Турции потребовали наказать сборную Турции за милитаристские жесты

После отборочного матча Чемпионата Европы между командами Франции и Турции во Франции потребовали наказать турецкую сборную за милитаристские жесты.

Турки уже во второй раз отмечают забитый мяч выстраиваясь в шеренгу и отдавая публике воинскую честь. Таким образом они поддерживают военную операцию своей страны в Сирии. Впервые это случилось в матче с албанцами после гола на последней минуте, а накануне имело продолжение в Париже, когда опять таки под занавес встречи мяч влетел в ворота чемпионов мира. Министру спорта Франции Роксане Марасиняню это не понравилось. Она сказала, что воинское приветствие противоречит духу спорта и потребовала от УЕФА санкций в отношении соперников. УЕФА сейчас расследует этот эпизод. Директор организации по связям с общественностью Филипп Таунсенд напомнил, что политические и религиозные отсылки запрещены правилами. На Украине считают, что УЕФА тем самым допускает двойные стандарты. Турков преследуют за приложенную к виску ладонь, а нашего Артема Дзюбу, который именно так празднует голы со времен чемпионата мира – нет. Украинцы считают жест Дзюбы поддержкой войны.

Матч между командами Франции и Турции завершился вничью. Обе команды набрали по 19 очков и лидируют в своей отборочной группе Чемпионата Европы.