В США сегодня состоятся четвертые дебаты кандидатов в президенты от Демократической партии

О том, кто сегодня лидер среди демократов и как на дебаты попал новый кандидат

Скандал с Украиной и попытками президента Дональда Трампа заставить украинские власти расследовать Джо Байдена и его сына Хантера привел не только к началу процедуры импичмента президенту, но и к цели, которой добивался Трамп — падению рейтингов Джо Байдена. По данным влиятельного опроса Квинипик, опубликованного в понедельник, Байдена обходит сенатор ультра левых взглядов Элизабет Уоррен — 27 против 30 процентов. На третьем месте сильно свалившийся в 11 процентов Берни Сандерс — неделю назад 78-летний сенатор-социалист перенес операцию на сердце после сердечного приступа. Далее идут мэр из Индианы, открытый гей и ветеран Армии США Пит Бутиджедж с 8% и сенатор Камала Харрис, растерявшая поддержку до 4%. На дебаты квалифицировался миллиардер и филантроп Том Стайер, объявивший об участии в гонке позже всех. И Стайер может быть не единственным миллиардером в гонке-2020 — по данным телеканала CNBС, бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг сообщил своему окружению, что если Джо Байден выпадет из гонки до начала голосования, Блумберг запустит позднюю кампанию.

Двумя главными темами на сегодняшних демократических дебатах, как ожидается, должны стать импичменту Трампу и вывод войск США из Сирии.