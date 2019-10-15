В России выписан первый штраф по статье о фейковых новостях

Мировой суд Хорошевского района Москвы присудил его сетевому изданию «Момент истины» и его главному редактору

Предметом судебного разбирательства стали видеоролики на YouTube и гиперссылки на них на сайте издания. Приводится название одного из них: «Срочно! В России готовят революцию Майдан». В сюжете ведущий программы Андрей Караулов размышляет о московских протестах. Протокол об административном правонарушении в отношении юридического и должностного лиц составил в сентябре Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры. Ведомство потребовало ограничить доступ к сайту с роликами. Представитель издания с правонарушением согласился. В итоге судья Юлия Андреева оштрафовала «Момент истины» на 200 тысяч рублей, а его главного редактора Евгения Гнеушева на 80 тысяч. Никто из ответчиков на суд не явился. Решение в силу не вступило и может быть обжаловано в районном суде в течение 10 дней.

Закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты новостей, президент подписал в марте этого года. Он также вводит штрафы для нарушителей в размере от 30 до 100 тысяч рублей для граждан и от 200 до 500 тысяч для юрлиц.