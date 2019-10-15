Власти Белоруссии пока не подтверждают информацию о задержании россиянки Анны Богачевой по запросу США

В Комитете госбезопасности Интерфаксу сказали, что не имеют таких сведений, в МВД, генпрокуратуре и посольстве России отказались от комментариев. Ранее председатель Комиссии Общественной палаты России Александр Малькевич сообщил агентству РИА Новости, что Анна Богачева была задержана в Минске по запросу США в рамках дела о вмешательстве в выборы. Она находится под американскими санкциями.