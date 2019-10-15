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14:32, 15 октября 2019

Почти треть населения России участвует в теневом рынке труда

Об этом говорится в исследовании Российской академии народного хозяйства. Его авторы отмечают, в частности, что растет число россиян, которые положительно относятся к различного рода неофициальной занятости. Речь идет о работе, за которую получают наличные деньги, минуя кассу.



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