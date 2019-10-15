Уже более чем по тридцати адресам прошли обыски у действующих и бывших сотрудников ФБК – директор фонда Жданов

Масштабные обыски более чем по тридцати адресам проходят у действующих и бывших сотрудников, а также волонтеров Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. При этом адвокатов не пускают, — рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор ФБК Иван Жданов.

«Началась очередная волна грабежа по штабам Алексея Навального и по обществу Фонда борьбы с коррупцией. В офис пришли сотрудники правоохранительных органов, попытались сломать дверь, сейчас до сих пор в ФБК проходит обыск. Адвокатов не пускают. Также обыски проходят порядка по 30-ти адресам в различных городах. Где-то уже закончился, а где-то продолжается», — рассказал он.

По мнению И.Жданова, основная цель этих обысков – «изъять максимальное количество техники».

«Техника изымалась та, которая была куплена на замену уже изъятой на предыдущих обысках. Она вообще новая, не раскрытая стоит в коробках, где никак не может находиться какая-либо информация, имеющая значение для раскрытия дела, но ее тоже изымают. Это просто очередной грабеж», — подчеркнул он.

По словам И.Жданова, такое давление осложняет работу ФБК, но в большей степени «раздражает и злит».